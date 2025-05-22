الأرباح ملطخة بدماء الأطفال، إسبانيا تتجه لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع إسرائيل

وافق الكونجرس الإسباني على بدء عملية إصدار قانون يفرض حظرا شاملا على الأسلحة على جميع البلدان التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

ويهدف الاقتراح إلى منع التجارة العسكرية مع إسرائيل، لوقف المجازر الإسرائيلية فى غزة.

انتقادات لإسرائيل بسبب هجومها على غزة

وصعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، انتقاداته لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، كما صعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الضغوط على بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح يهدف لفرض حظر على الأسلحة قدمته جماعات سياسية يسارية في إسبانيا ــ بما في ذلك حزب سومار، الشريك الأقلية في الائتلاف الحاكم ــ إلى إصلاح قانون صدر عام 2007 بشأن مراقبة التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض حظر على بيع أو شراء أو تبادل الأسلحة مع البلدان التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل خطير.

اختبار معدات قتالية في الأراضي الفلسطينية ثم بيعها

وانتقد النائب عن سومار جيراردو بيساريلو، وهو من أصل أرجنتيني، إسبانيا لاستمرارها في الحفاظ على علاقاتها مع شركات تفتخر باختبار معدات قتالية في الأراضي الفلسطينية ثم بيعها.

كما دافع عن الحظر وقال "الأرباح الملطخة بالدماء لعدد قليل من الشركات لا يمكن أن تفوق أرواح الآلاف من الأطفال".

وكان من بين المعارضين لهذا الاقتراح كتلة اليمين بقيادة حزب الشعب المحافظ، الذي وصفه بأنه "مزيج قانوني يفيض بمعاداة السامية".

وانضم حزب فوكس أيضًا إلى المعارضة، مشيرًا إلى أن الحظر قد يؤثر على عمليات قوات الأمن، ومشاريع الدفاع الجارية، وحسابات الشركات.

500 شخص يتجمعون خارج مبنى الكونجرس الإسباني للمطالبة بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

وجاء النقاش والدعم الأغلبية في مجلس النواب لمقترح الحظر قبل يوم واحد من الموعد المقرر لظهور وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أمام الكونجرس للإبلاغ عن العقد مع شركة إسرائيلية لشراء ملايين الرصاص، والذي ألغته الحكومة في نهاية المطاف.

وتجمع نحو 500 شخص خارج مبنى الكونجرس الإسباني للمطالبة بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك أعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث التي قدمت الاقتراح: حزبا سومار وبوديموس اليساريان، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للاستقلال.

وخلال الجلسة، عرض المتحدث باسم الكونجرس، جابرييل روفيان، قائمة بأسماء 15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وقال إن هذه قائمة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل، والذين يقدر عددهم 15 طفلا، مضيفا “إسرائيل تقتل الأطفال في فلسطين، وأنتم تبررون هذا العار. إنه أمرٌ قذر”.

وكان سانشيز قال خلال مشاركته فى قمة بغداد "أريد أن أعلن عن إجراء ستدعمه إسبانيا: تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تحكم محكمة العدل الدولية على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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