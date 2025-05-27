رئيسة حزب تحالف فاجنكنشت تهاجم المستشار الألماني: إمداد كييف بالأسلحة إعلان حرب على برلين

علقت السياسية الألمانية البارزة سارا فاجنكنشت على قرار المستشار فريدريش ميرتس رفع القيود عن تزويد نظام كييف بأسلحة تطال العمق الروسي، قائلة بأنه قرار غير مسؤول ويجب التراجع عنه فورا، وقد يجر الحرب إلى داخل ألمانيا.

وكتبت فاجنكنشت وهي رئيسة حزب "تحالف فاجنكنشت" في حسابها على منصة "إكس": "إن قرار فريدريش ميرتس بإلغاء القيود على مدى فعالية الأسلحة الألمانية الذي يمكّن أوكرانيا من استخدامها لتنفيذ هجمات ضد روسيا هو قرار غير مسؤول على الإطلاق، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى جلب الحرب إلى داخل ألمانيا".

وأضافت: "إذا استُخدمت الأسلحة الألمانية - وربما في المستقبل صواريخ تاوروس - لضرب المدن الروسية، فسيُعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على موسكو. على ميرتس أن يتراجع عن هذا القرار فورا!".

واختتمت بالقول: "إن 'تحالف سارة فاجنكنشت' يطالب بإجراء استفتاء شعبي بشأن سياسة الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا، وبشكل خاص حول حظر توريد صواريخ "تاوروس".

وفي وقت سابق، أطلق المستشار ميرتس في مقابلة مع قناة "WDR" التلفزيونية تصريحات مثيرة للجدل حيث قال، إن "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا ألغى القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى لكييف، مما يتيح لكييف إمكانية مهاجمة مواقع داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى".

وأضاف: "لم يعد هناك أي قيود على مدى الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا - لا من جانب البريطانيين ولا من جانب الفرنسيين ولا من جانبنا. ولا توجد قيود من جانب الأمريكيين أيضا".

يشار إلى أن ميرتس كان قد ذكر في منتصف أبريل الماضي، أن ألمانيا قد توافق على توريد صواريخ "تاوروس" الجوالة لأوكرانيا بعد التنسيق مع الشركاء الأوروبيين. من جانبه، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن هناك "عدة حجج" تعارض اتخاذ هذه الخطوة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو "ستعتبر أي ضربة تنفذها صواريخ "تاوروس" الألمانية على أهداف روسية بمثابة مشاركة برلين في الأعمال القتالية إلى جانب كييف".

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