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ضد تعاليم الإسلام، أول تعليق من الأزهر على حادث الطعن بمحطة هامبورج الألمانية

حادث الطعن في ألمانيا،
حادث الطعن في ألمانيا، فيتو

شهدت مدينة هامبورج، مساء اليوم الجمعة 23 مايو، حادث طعن مروع داخل محطة القطار الرئيسية، التي تُعتبر واحدة من أكثر محطات النقل العام ازدحامًا في ألمانيا. 

ووفقًا لما ذكرته الشرطة، أقدمت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا على مهاجمة المسافرين بسكين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

وأفادت التقارير الأولية أن من بين المصابين ستة في حالة حرجة، وثلاثة بإصابات خطيرة، بينما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات طفيفة.

 

ألمانيا: 12 مصابًا في هجوم بسكين بمحطة هامبورغ للقطارات

وتمكنت الشرطة الألمانية من توقيف المهاجمة على الفور، وتُشير التحقيقات الأولية إلى أنها تصرفت بمفردها. ولا تزال السلطات تتابع التحقيقات بشكل مكثف لمعرفة الدوافع وراء هذا الهجوم.

يُذكر أنه منذ الأول من أكتوبر 2023، فرض حظر على حمل الأسلحة في محيط محطة هامبورغ الرئيسية. 

وفي منتصف ديسمبر 2024، أقرت حكومة ولاية هامبورج حظرًا على حمل السكاكين في وسائل النقل العام، في محاولة للحد من مثل هذه الحوادث. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال خلفية الجريمة غير واضحة تمامًا حتى الآن.

من جانبه، أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هذا الهجوم الإجرامي، ويعرب عن استنكاره التام لجميع أشكال العنف والاعتداء على الأبرياء. 

 

المبادئ الإنسانية وتعاليم الأديان التي تدعو إلى السلام والتعايش السلمي

وأكد المرصد أن هذه الأفعال تتعارض تمامًا مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الأديان التي تدعو إلى السلام والتعايش السلمي. 

وفي إطار متابعته الدقيقة لسير التحقيقات، يشدد المرصد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار وتجنب الكراهية والعنف في المجتمعات.

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الشرطة الألمانية تعاليم الاسلام مكافحة التطرف مدينة هامبورغ ألمانيا مرصد الازهر لمكافحة التطرف

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