الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

يارا السكرى ويسرا اللوزي تدخلان في أزمة ضمن أحداث فيلم "صقر وكناريا "

يارا السكري، فيتو
يارا السكري، فيتو

يشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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يارا السكري يسرا اللوزى محمد إمام صقر وكناريا اخبار الفن

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