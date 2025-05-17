السبت 17 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص دهس شخصا في التجمع الخامس

تجديد حبس سائق ميكروباص
تجديد حبس سائق ميكروباص دهس شخصا في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس قائد سيارة ميكروباص دهس شخصا أسفل عجلات السيارة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع الخامس 

 وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال سير (أحد الأشخاص) بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة "ميكروباص" ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته بعدة كسور وجروح أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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