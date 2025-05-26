رئيس الوزراء البريطاني يوجه رسالة للشرطة بعد حادث دهس مشجعى ليفربول

عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، عن شكره للشرطة وأجهزة الطوارئ عقب التعامل مع حادث الدهس الذي طال مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بلقب الدوري الإنجليزي.

رئيس الوزراء البريطاني يعلق على حادث دهس مشجعى ليفربول

وقال كير ستارمر: إن "المشاهد في ليفربول مروعة – أفكاري مع جميع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: "أود أن أشكر الشرطة وأجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث الصادم."

مؤكدا، أنه يتلقى تحديثات متواصلة بشأن تطورات الحادث، داعيًا إلى "منح الشرطة المساحة اللازمة لإجراء التحقيقات".

مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس مشجعى ليفربول

وأظهرت مقاطع فيديو سيارة مندفعة نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم: إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

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