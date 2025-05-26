الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

الشباب يفوز على الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

فاز فريق الشباب علي نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب المدينة الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

 

الشباب والفيحاء 

أحرز هدفي الشباب جياكومو وكريستيان في الدقيقة 9 و85.

يذكر أن نتيجة مباراة الفيحاء ضد الشباب لن تؤثر في مراكز الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين مع ختام النسخة الحالية.  

الفيحاء ابتعد عن شبح الهبوط في دوري روشن عقب تغلبه في الجولة الماضية على الأخدود بعد تغلبه في الجولة الماضية على الأخدود بثنائية نظيفة وفي الوقت نفسه فإن الشباب ضمن إنهاء الموسم في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.  

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دوري روشن السعودي الشباب والفيحاء الشباب الفيحاء

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