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رياضة

شوط أول سلبي بين اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

الدوري السعودي، انتهي الشوط من مباراة اتحاد جدة مع ضمك بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

وأعلن فريقا الاتحاد وضمك عن تشكيلهما للمباراة ، المقرر أن تجمع بينهما اليوم، والذي جاء كالتالي: 

تشكيل اتحاد جدة ضد ضمك 

 

تشكيل ضمك ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وظهر طارق حامد المحترف المصري في صفوف ضمك بالتشكيل الأساسي للفريق أمام الاتحاد. 

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي هذا الموسم منذ جولتين برصيد 80 نقطة.

فيما يحتل ضمك المركز 14 في جدول الترتيب، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أجل ضمان البقاء في الدوري السعودي، إذ يعوّل على تكرار سيناريو الدور الأول، والذي انتهى بفوزه 2-1.

تاريخ مواجهات الفريقين

 وتاريخيا  جمع بين الاتحاد وضمك  11 مباراة، حقق فيها الاتحاد 4 انتصارات، بينما خسر في مثلها، مع تسجيله 17 هدفًا واستقبال 14 في مرماه.

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