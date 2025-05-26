شيخ الأزهر يصل إلى الإمارات للمشاركة في «قمة الإعلام العربي» (صور)

وصل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في افتتاح «قمة الإعلام العربي»، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

شيخ الأزهر يصل إلى الإمارات للمشاركة في «قمَّة الإعلام العربي»



وكان في استقبال فضيلته، فورَ وصوله مطار دبي، والوفد المرافق له الذي ضم فضيلة أ. د. نظير عياد، مفتي الديار المصرية، كل من معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والقنصل حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي.

ومن المقرَّر أن يلقيَ فضيلة الإمام الأكبر غدًا الكلمة الرئيسيَّة في «قمة الإعلام العربي»؛ حيث يركِّز فضيلته على أهمية الدور المنوط بالإعلام في مواجهة التحديات المعاصرة.

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