الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

اتحاد جدة يفوز على ضمك بهدف في ليلة التتويج بلقب الدوري السعودي

اتحاد جدة وضمك
اتحاد جدة وضمك

الدوري السعودي، فاز فريق اتحاد جدة على نظيره ضمك بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

وسجل هدف فريق الاتحاد اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 72.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي هذا الموسم منذ جولتين، وتعد مباراة اليوم هي التي سيتسلم فيها الفريق لقب البطولة. 

وكان فريقا الاتحاد وضمك اعلنا عن تشكيلهما للمباراة، والذي جاء كالتالي: 

تشكيل اتحاد جدة ضد ضمك 

 

تشكيل ضمك ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وظهر طارق حامد المحترف المصري في صفوف ضمك بالتشكيل الأساسي للفريق أمام الاتحاد. 

 

وبتلك النتيجة يحتل ضمك المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 83 نقطة. 

تاريخ مواجهات الفريقين

 وتاريخيا  جمع بين الاتحاد وضمك  11 مباراة، حقق فيها الاتحاد 4 انتصارات، بينما خسر في مثلها، مع تسجيله 17 هدفًا واستقبال 14 في مرماه.

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