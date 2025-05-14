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رياضة

المصري يحسم مصير فخر الدين بن يوسف ويكشف موقف دغموم

فخر الدين بن يوسف،
فخر الدين بن يوسف، فيتو

كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن موقف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من الاستمرار بصفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

 

المصري يرجئ تجديد عقد المهاجم التونسي

وقال مصدر بـنادي المصري في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن إدارة المصري لم تجدد عقد اللاعب فخر الدين بن يوسف".

وتابع: "إدارة المصري استقرت على تأجيل ملف تجديد عقد فخر الدين بن يوسف مع الفريق حتى نهاية الموسم للاستقرار على استمرار اللاعب بالفريق من عدمها".

 

موقف دغموم من الاستمرار في المصري

وأكد: "الجزائري عبد الرحيم دغموم لم يجدد تعاقده مع النادي المصري هو الآخر حتى الآن".

وشدد: "هناك وكلاء عرضوا على الزمالك فكرة التعاقد مع دغموم".

 

دغموم يحسم مصيره خلال أيام

واختتم: "اللاعب سيحسم مصيره خلال الأيام المقبلة سواء بالرحيل عن النادي المصري أو تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق البورسعيدي".

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فخر الدين بن يوسف نادي المصري عبد الرحيم دغموم الزمالك المصري البورسعيدي

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