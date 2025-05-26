الإثنين 26 مايو 2025
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رياضة

الاتفاق يفوز على الوحدة 2-1 في ختام الدوري السعودي

الاتفاق
الاتفاق

فاز فريق الاتفاق على نظيره الوحدة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي. 

افتتح عبد الله رديف التسجيل للاتفاق في الدقيقة 45، فيما تعادل الوحدة عن طريق جواد اليميق في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل فيتينو هدف فوز الاتفاق. 

الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي 

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أن موسم 2025-2026 سينطلق في 28 أغسطس المقبل، على أن يختتم يوم 21 مايو من العام المقبل.

موعد انطلاق الدوري السعودي

وأوضحت الرابطة في بيانٍ على موقعها الرسمي: "أقرّ مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، حيث تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم يوم الخميس 21 مايو  2026، في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية، لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد".

وأضافت أن كأس السوبر السعودية ستقام من 19 إلى 23 أغسطس 2025 بمشاركة أربعة فرق إيذانًا بانطلاق منافسات الموسم.

يذكر أن اتحاد جدة توج بلقب النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين بعد تفوقه على الهلال والنصر في صراع الصدارة.

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