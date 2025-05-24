نادٍ أوروبي عملاق يهدد صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي

أكد أحد الأندية الأوروبية العملاقة على اهتمامه بالتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز، في ظل التقارير المتزايدة التي تربطه بالرحيل عن مانشستر يونايتد واقترابه من الهلال السعودي.

ويشعر برونو فيرنانديز بخيبة أمل كبيرة في مانشستر يونايتد، بعد موسم 2024-25 المخيب للآمال، والذي سينهي فيه الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمركز السادس عشر، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الأوروبي عقب الهزيمة أمام توتنهام في المباراة النهائية.

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع برونو فيرنانديز لتعويض صفقة فيرتز

وحسب شبكة "تيم تاك" العالمية، فإن بايرن ميونخ مستعد لإجراء محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع القائد برونو فيرنانديز، وذلك بعدما خسر سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز لصالح ليفربول.

وكان النادي البافاري يطارد نجم باير ليفركوزن منذ عدة أشهر، لكن الأنباء التي انتشرت يوم الجمعة أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا اختار الانتقال إلى ليفربول بدلًا من بايرن.

ويقال إن ليفربول على استعداد لإنفاق مبلغ ضخم قدره 150 مليون يورو (126 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع فيرتز، وهو ما يعني أن بايرن ميونخ سيضطر إلى البحث عن صانع ألعاب جديد في السوق.

وقالت التقارير إن إدارة بايرن معجبة بنجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وقد تتحرك لضمه بعدما فشلت في إتمام صفقة التعاقد مع فيرتز، الذي كان الهدف الأول للنادي.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونخ حريص على الجلوس مع ممثلي مانشستر يونايتد من أجل مناقشة صفقة محتملة للتعاقد مع برونو فيرنانديز؛ إذ حدد النادي اللاعب البرتغالي ضمن قائمة أهدافه، وقد يتحول إلى الهدف الرئيسي الآن، بعد فشل ضم فيرتز.

موقف مانشستر يونايتد في بيع برونو فيرنانديز

من جهته، لا يرغب مانشستر يونايتد ومدربه روبن أموريم في التفريط بخدمات برونو، لكن وفقًا لما تم الإبلاغ عنه في 22 مايو، قد يُضطر النادي إلى بيعه على مضض من أجل تمويل خطة إعادة بناء الفريق خلال الصيف.

ولكن بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح من الضروري بيع عدد من اللاعبين أولًا، قبل الشروع في تعزيز التشكيلة بالعناصر المطلوبة.

ويبدي برونو فيرنانديز رغبته في البقاء داخل ملعب أولد ترافورد، لكنه منفتح على دراسة الخيارات الأخرى إذا ما قرر المدرب روبن أموريم وإدارة النادي أنه من الأفضل بيعه.

أرقام برونو فيرنانديز

ويُعد برونو، البالغ من العمر 30 عامًا، من دون شك أحد أهم لاعبي مانشستر يونايتد، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أن عرضًا ماليًّا ضخمًا من بايرن ميونخ قد يُجبر الإدارة على بيع نجمها الأول.

انضم برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد عام 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة مقابل (65) مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت خاض بصحبة العملاق الإنجليزي (289) مباراة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها (98) هدفًا، مع تقديم (86) تمريرة حاسمة، وحصد اللاعب مع فريقه لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر في نهائي الدوري الأوروبي في مناسبتين من قبل.

الهلال السعودي ينافس بقوة على ضم برونو فيرنانديز

وسيجد بايرن ميونخ منافسة قوية من قبل الهلال السعودي على التعاقد مع فيرنانديز، حيث يعرض الزعيم ما يقرب من 100 مليون باوند من أجل شرائه.

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