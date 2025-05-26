الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو
ads

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

 

منال عوض: إزالة 1100 حالة تعدٍّ بالمحافظات خلال الموجة الـ26

منال عوض: 32.4 مليار جنيه قروضا لدعم أكثر من 213 ألف مشروع

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصولها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر مؤهلة قادرة علي قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح وطني متميز للتدريب وأصبح نموذجًا يحتذي به في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة والتنفيذية على أعلى مستوى من الاحترافية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل وتمكين المرأة للقيادة، ويعقد بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية: بدء ورش عمل "انطلاقة" بمركز سقارة للتدريب لإعداد الخطة التدريبية الجديدة للعام المقبل

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائي عن عينات جثمان أحمد الدجوي والأدوية المعثور عليها في غرفته

تزامنا مع مناقشتها غدا أمام النواب، المستحقون للعلاوة الدورية والتطبيق أول يوليو

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

مفاجأة عن مكان خروج الطلقة، التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة وفاة أحمد الدجوي

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية