وزيرة التنمية المحلية تشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصولها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر مؤهلة قادرة علي قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح وطني متميز للتدريب وأصبح نموذجًا يحتذي به في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة والتنفيذية على أعلى مستوى من الاحترافية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل وتمكين المرأة للقيادة، ويعقد بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.

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