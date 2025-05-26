ياسمين عبد العزيز: الناس كرهت خالد سليم بسبب وتقابل حبيب (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، عن كواليس تصوير مسلسل وتقابل حبيب، والذي قدمته مع خالد سليم في رمضان 2025.

ياسمين عبد العزيز وخالد سليم في مسلسل وتقابل حبيب

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال لقائها مع أرب وود: “أن الجمهور تفاعل بشكل كبير، مع شخصية خالد سليم في المسلسل”، مشيرة إلى أن البعض شعر بالكراهية تجاهه بسبب الأحداث.

وأكدت ياسمين عبد العزيز أن “خالد” طلب منها أن يلتقط صورًا تذكارية برفقتها أثناء تصوير الحلقات، ليوضح للجمهور بأن علاقته مع ياسمين طيبة.

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وأضافت “ياسمين” بأن مشاهد مسلسل وتقابل حبيب كانت مليء بالبكاء والخيانة.

فريق عمل مسلسل وتقابل

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب شارك في بطولته خالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ومن جانب آخر تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، ويجمعها بالمشاهد التي يتم تصويرها الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

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