ياسمين عبد العزيز تشكر الجمهور بعد اختيارها أفضل ممثلة في رمضان 2025

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر للجمهور، نظرًا لاختيارها كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، ضمن مسابقة كأس إنرجي للدراما الذي عرض في رمضان 2025

وكتبت ياسمين منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت خلاله: “ شكرا لجمهوري الغالي على التصويت لأفضل ممثلة لدراما رمضان مسلسل وتقابل حبيب”

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب شارك في بطولته خالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبدالله ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ومن جانب آخر تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، ويجمعها بالمشاهد التي يتم تصويرها الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

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