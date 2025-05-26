الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تشكر الجمهور بعد اختيارها أفضل ممثلة في رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر للجمهور، نظرًا لاختيارها كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، ضمن مسابقة كأس إنرجي للدراما الذي عرض في رمضان 2025

 

وكتبت ياسمين منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت خلاله: “ شكرا لجمهوري الغالي على التصويت لأفضل ممثلة لدراما رمضان مسلسل وتقابل حبيب”

 

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب شارك في بطولته خالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبدالله ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ومن جانب آخر تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، ويجمعها بالمشاهد التي يتم تصويرها الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين عبد العزيز وتقابل حبيب الفنانة ياسمين عبد العزيز

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

وفاة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتشييع الجنازة غدًا بالغربية

قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

كيف تستعد جسديا وروحيا لرحلة الحج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

مسجد نمرة أحد مساجد الحج الخمسة داخل الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية