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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتعادل مع الفتح 1-1 في شوط أول مثير

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق النصر، مع نظيره الفتح، بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

جاء هدف النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، فيما تعادل الفتح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق ماتياس فارجاس. 

تشكيل النصر ضد الفتح 

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- محمد ال فتيل- نواف بوشل.

في خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم- علي الحسن- أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو. 

ودخل النصر مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الفتح، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

 تذاع مباراة النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 1HD.

ويعلق كل من مشاري القرني وراشد الدوسري على أحداث مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي.

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