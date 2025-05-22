كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لـ مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد نادي النصر السعودي، رسالة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بعد تأكد رحيله عن الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، رحيل لوكا مودريتش عن صفوفه عقب نهاية كأس العالم للأندية 2025، بعد 13 عامًا قضاها بين جدران الميرنجي.

رسالة رونالدو إلى مودريتش

وعلق رونالدو، على رسالة مودريتش الوداعية على شبكة إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على كل شيء يا لوكا".

وأضاف: "لقد كان شرفًا لي أن أشاركك العديد من اللحظات في النادي، حظًا موفقًا لك في كل ما هو قادم".

رونالدو لعب مع مودريتش 6 سنوات في ريال مدريد

وتشارك رونالدو ومودريتش، اللعب في ريال مدريد على مدار 6 سنوات بين عامي 2012 و2018، وحققا معًا العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

أرقام وبطولات لوكا مودريتش مع ريال مدريد

ويعد مودريتش اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، حيث حصد 28 لقبًا كبيرًا.

أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مودريتش في 590 مباراة مع الفريق الملكي، سجل خلالها 43 هدفًا.

البطولات التي حققها مودريتش مع الريال جاءت كالتالي:

•6 دوري أبطال أوروبا

•6 كأس العالم للأندية

•5 كأس السوبر الأوروبي

•4 دوري إسباني

•2 كأس ملك إسبانيا

•5 كأس السوبر الإسباني.

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