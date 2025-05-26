الدوري السعودي، الهلال يتقدم على القادسية بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال أمام القادسية، بتقدم الأزرق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين).

أحرز هدف الهلال اللاعب أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 25.

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل مواجهة اليوم ضد القادسية في ختام الدوري السعودي الممتاز.

تشكيل الهلال أمام القادسية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الدوسري – كوليبالي – حسان تمبكتي – لودي.

خط الوسط: نيفيز – محمد كنو – سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري – ناصر الدوسري – ميتروفيتش.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

القادسية السعودي، فيتو

تشكيل القادسية أمام الهلال بالدوري السعودي

فيما يدخل فريق القادسية مباراة أمام الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: تركي العمار، كاميرون بويرتاس، إزيكويل فرنانديز، ناهيتان نانديز، ابراهيم محنشي

خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير إميريك أوباميانج.

الهلال السعودي أمام القادسية

ويحتل نادي الهلال وصافة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 72 نقطة، بينما يأتي نادي القادسية رابعًا برصيد 68 نقطة.

ويحتاج نادي الهلال إلى تحقيق الفوز على القادسية من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتطلع فريق الهلال، للفوز على القادسية لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة موسم 2025-26، دون النظر لنتيجة مباراة النصر والفتح التي ستقام في نفس التوقيت.

ويحتل فريق الهلال، المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 72 نقطة بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث ومعه 70 بعد إضافة نقاط مباراة العروبة.

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