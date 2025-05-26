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رياضة

الهلال يواجه القادسية في معركة الوصافة بدوري روشن

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره القادسية مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

 

موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم في الدوري السعودي

 وتُقام مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتُذاع عبر قنوات SSC.

ويحتل نادي الهلال وصافة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 72 نقطة، بينما يأتي نادي القادسية رابعًا برصيد 68 نقطة.

ويحتاج نادي الهلال إلى تحقيق الفوز على القادسية من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان نادي الهلال قد تعادل مع الوحدة بهدف لمثله، في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

ويتطلع فريق الهلال، للفوز على القادسية لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة موسم 2025-26، دون النظر لنتيجة مباراة النصر والفتح التي ستقام في نفس التوقيت.

ويحتل فريق الهلال، المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 72 نقطة بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث ومعه 70 بعد إضافة نقاط مباراة العروبة.

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