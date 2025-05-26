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حوادث

إحالة دعوى أزمة إعادة مباراة الأهلي والزمالك بالدورى لـ المفوضين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير بالرأى القانونى ونظرها بجلسة 6 أغسطس المقبل.

 

تفاصيل قضية مبارة الأهلى والزمالك أمام القضاء الإداري 

أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:

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كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.

من جانبه، أوضح طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.

وأكد إبراهيم أن الرابطة فقدت مشروعيتها بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجت).

 أشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.

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مجلس الدولة النادي الأهلي ​نادي الزمالك بيراميدز الجمعية العمومية

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