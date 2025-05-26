خبير اقتصادي يحذر من أزمة تهدد الزراعة المحلية

قال إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تسعير غير عادل يفرضه السوق، ما يهدد استدامة الزراعة المحلية.

وأوضح أن التوترات في دول مثل الهند وباكستان تسببت في تقلبات أسعار، لكن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في غياب آليات محلية عادلة للتسعير.

حلقة نقاش بين جميع الأطراف

وطالب بتنظيم ورش عمل تضم المجالس التصديرية، الغرف التجارية، وهيئة الرقابة على الصادرات، بهدف مناقشة التحديات اليومية ووضع حلول سريعة ومشتركة.

وأكد محمود أن التوترات التجارية العالمية وفرض رسوم جمركية على بعض الدول تمثل فرصة لمصر لجذب استثمارات أجنبية تبحث عن بدائل آمنة.

سوق واعد وأيدٍ عاملة قوية

وأوضح أن السوق المصري مؤهل لجذب الشركات الكبرى بفضل حجم السوق وتكلفة العمالة المنخفضة، مطالبًا بتعاون أكبر بين وزارات الصناعة والاستثمار والنقل.

واختتم بالتأكيد على أن القطاع الزراعي قادر على قيادة النمو الاقتصادي إذا ما أُحسن استغلاله، داعيًا إلى تحقيق قفزة نوعية في التصدير الزراعي.

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