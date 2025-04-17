وزير الزراعة: 10.6 مليار دولار إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية (فيديو)

الصادرات الزراعية، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن مصر صدرت حاصلات زراعية العام الماضي بقيمة 10.6 مليار دولار.

صدارة مصر للموالح والخضراوات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": مصر تحتل المرتبة الأولى والصدارة في صادرات الموالح، والبصل والبطاطا والبطاطس والطماطم والفراولة.

تصدر مصر قائمة صادرات البرتقال

وتابع وزير الزراعة: "نصدر الخضراوات الطازجة والمجمدة لجميع أنحاء دول أوروبا، وتأثير التغيرات المناخية في بعض الدول مثل البرازيل وإسبانيا أدى إلى تصدر مصر قائمة تصدير البرتقال على مستوى العالم".



ورصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024".

وجاءت أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي فقد تصدرت القائمة صادرات الموالح بكمية وصلت إلى 771 ألف طن بقيمة 335 مليون دولار.



تليها صادرات البطاطس بكمية وصلت إلى 557 ألف طن بقيمة 234 مليون دولار.

البطاطا الحلوة بكمية وصلت إلى 167 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار.

الفاصولياء الجافة بكمية وصلت إلى 147 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

البصل الطازج بكمية وصلت إلى 109 آلاف طن بقيمة 47 مليون دولار،.

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