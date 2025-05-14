وزير التموين: البورصة السلعية المصرية تفتح آفاقًا جديدة لصغار المزارعين

أكد الدكتور فاروق شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصات السلعية تمثل أحد الأدوات الحديثة لتطوير سوق الحبوب في مصر، موضحًا أن البورصة السلعية المصرية تعمل ككيان مستقل يُتيح تداول السلع الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، سواء في السوق المحلية أو من خلال عمليات التصدير، بما يُسهم في تحقيق الشفافية وضمان السعر العادل.

وأضاف الوزير في تصريحات له أن البورصة السلعية تفتح آفاقًا جديدة لصغار المنتجين والمزارعين، حيث تمكّنهم من عرض منتجاتهم بشكل مباشر عبر منصة رسمية، تضمن تسعيرًا مناسبًا وعادلًا، مما يُعزز من فرصهم في النفاذ للأسواق وتحقيق هامش ربح أفضل دون الاعتماد على الوسطاء.

وفي إطار تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لعمل البورصة، كشف الوزير عن دراسة لإجراء تعديلات على قانون إنشاء البورصة السلعية، تسمح بتوسيع نطاق عملها وتحقيق تكامل أكبر مع الأسواق العالمية. وأوضح أنه يتم النظر إلى نماذج وتجارب البورصات السلعية الدولية في هذا المجال، بهدف الاستفادة من خبراتها.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هناك تعاونًا قائمًا بالفعل مع عدد من البورصات العالمية، من بينها بورصات في تركيا وروسيا، وأنه من المقرر عقد لقاءات مستقبلية مع بورصة شيكاغو الأمريكية، ضمن خطوات مصر الجادة نحو تطوير بنيتها السوقية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد أن عملية التطوير مستمرة، وهدفها تحقيق منظومة تداول سلعي حديثة وفعّالة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الفلاح المصري.

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