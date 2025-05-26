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محافظات

أبرزهم الطاروطي والنعماني وهنداوي، 15 قارئا يحيون عزاء السيد سعيد بالدقهلية

عزاء الشيخ سيد سعيد
عزاء الشيخ سيد سعيد

أقيم عزاء شعبي كبير للراحل الشيخ السيد سعيد الشهير بسلطان المقارئ، حيث شارك في إحياء العزاء 15 مقرئا، أبرزهم الطاروطي والنعماني وهنداوي تحت شعار “يوم الوفاء”.

والمشاركون هم:
- الشيخ عبدالفتاح الطاروطى 
-الشيخ حجاج هنداوى
-الشيخ محمد على الطاروطى 
-الشيخ محمود محمد صابر 
-الشيخ محمد سليمان شهاب
-الشيخ محمود السيد عبد الله 
-الشيخ هشام الفقي
-الشيخ محمد أحمد بسيونى 
-الشيخ محمد يحيى الشرقاوى 
-الشيخ محمود علي حسن 
-الشيخ ممدوح عامر 
-الشيخ على شميس
-الشيخ محمد وجيه ديوان 
-الشيخ محمود الخشت
-والشيخ طه النعماني 
 

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واجب العزاء اليوم لأسرة القارئ الشيخ السيد سعيد، وذلك بمسقط رأسه بميت مرجا سلسيل مركز الجمالية، وأعرب عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بالجمالية 

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب خالد الحداد، والنائب محمد خالد عضوي مجلس النواب، ورئيسي مركزي الجمالية وميت سلسيل، وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد غفير من القراء على مستوى الجمهورية، وسط حضور شعبي كبير.

وقدم محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وذويه ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

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الدقهلية الشيخ حجاج الهنداوي الشيخ السيد سعيد الشيخ عبدالفتاح الطاروطى الشيخ محمود الخشت الشيخ محمد يحيي الشرقاوي الشيخ ممدوح عامر الشيخ طه النعماني القارئ الشيخ السيد سعيد

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