طرح تذاكر حفل أنغام بالرياض في عيد الأضحى

تحيي الفنانة أنغام حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 11 يونيو المقبل ضمن حفلات عيد الأضحى بالمملكة.

ويقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة الرياض، وبدأت الشركة المنظمة في طرح تذاكر الحفل اليوم.

حفل أنغام في دار الأوبرا

وأحيت أنغام مؤخرا حفلًا في دار الأوبرا ضمن فعاليات ليالي مصر، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام فى دار الأوبرا كالتالي:

الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيه.

الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيه.

الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيه.

الفئة الرابعة Gold بمبلغ 5000 جنيه.

الفئة الخامسة Silver بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة السادسة والأخيرة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيه.

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