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أخبار مصر

خبير أرصاد: التغيرات المناخية وراء العواصف والموجات الحارة في مصر

الموجة الحارة، فيتو
الموجة الحارة، فيتو

حالة الطقس، أكد الدكتور أحمد عبد العال، الخبير المناخي ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبق، أن ما تمر به مصر من طقس متقلب هو جزء من الظروف الطبيعية لفصل الربيع، ولكن مع بصمة واضحة للتغيرات المناخية.

 

فصل الربيع..لم يعد كما نعرفه

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن فصل الربيع لم يعد هادئًا كما اعتدنا، مشيرًا إلى أن الاضطرابات والتغيرات المناخية العالمية تلقي بظلالها على مصر، ما يجعل الطقس أكثر حدة وتقلبًا.

 

موجات حارة ورياح ترابية: الخطر في التفاصيل

وأضاف أن البلاد تتعرض حاليًا لـموجات حر شديدة مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل أحيانًا إلى حد العاصفة في بعض المناطق، مما يتطلب من المواطنين توخي الحذر خاصة في فترات الذروة والتنقلات.

 

التغير المناخي حاضر بقوة

وأكد عبد العال أن هذه الأحوال الجوية المتقلبة ليست مجرد حالات عابرة، بل تعكس تغيرًا مناخيًا عالميًا يفرض نفسه على الواقع المصري، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي والاستعداد للتعامل مع مناخ أكثر عنفًا وتغيرًا في المستقبل.

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التغيرات المناخية الأرصاد الجوية الموجات الحارة العواصف احمد عبد العال الربيع حالة الطقس

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