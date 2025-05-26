الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإيجار القديم يقترب من الحسم، 50 ساعة من الحوار وصولا لـ قانون متوازن

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار مناقشات قانون الإيجار القديم إلى  ما بعد عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ترضي جميع الأطراف.

 

طاولة البرلمان مشتعلة: مناقشات مكثفة بعد العيد

قال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن اللجنة مستمرة في عقد جلسات نقاش تفصيلية حتى بعد العيد، في محاولة جادة لإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في سوق العقارات المصري.

 

50 ساعة من الحوار: خارطة طريق نحو قانون متوازن

وأوضح أن لجنة الإسكان عقدت ما يزيد على 50 ساعة من المناقشات وجلسات الاستماع حول الإيجار القديم، ما أسفر عن تجميع كمٍّ هائل من المعلومات والخبرات، من شأنها تشكيل رؤية واضحة تُعرض قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

قانون يرضي الجميع؟ التصويت يقترب

أكد النائب طارق شكري أن القانون الجديد سيكون مرضيًا ومنضبطًا، مشيرًا إلى أنه يُعرض على النواب للتصويت عليه، بعد أن تنضج تفاصيله بشكل كامل وتُحسم النقاط الخلافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مناقشات قانون الإيجار مجلس النواب لجنة الإسكان

مواد متعلقة

النواب يواصل جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، 3 نقابات مهنية تحذر من إخلاء الوحدات وتحرير العقود وتؤكد تمس بالأمن القومي، نقيب المحامين يتغيب بدون عذر

الإيجار القديم، تعديلات حكومية مرتقبة على مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل للمستأجرين

نقابات المهندسين والأطباء والصيادلة توجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن إخلاء الإيجار القديم

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

وفاة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتشييع الجنازة غدًا بالغربية

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

كيف تستعد جسديا وروحيا لرحلة الحج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

مسجد نمرة أحد مساجد الحج الخمسة داخل الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية