الإيجار القديم يقترب من الحسم، 50 ساعة من الحوار وصولا لـ قانون متوازن

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار مناقشات قانون الإيجار القديم إلى ما بعد عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ترضي جميع الأطراف.

طاولة البرلمان مشتعلة: مناقشات مكثفة بعد العيد

قال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن اللجنة مستمرة في عقد جلسات نقاش تفصيلية حتى بعد العيد، في محاولة جادة لإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في سوق العقارات المصري.

50 ساعة من الحوار: خارطة طريق نحو قانون متوازن

وأوضح أن لجنة الإسكان عقدت ما يزيد على 50 ساعة من المناقشات وجلسات الاستماع حول الإيجار القديم، ما أسفر عن تجميع كمٍّ هائل من المعلومات والخبرات، من شأنها تشكيل رؤية واضحة تُعرض قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب.

قانون يرضي الجميع؟ التصويت يقترب

أكد النائب طارق شكري أن القانون الجديد سيكون مرضيًا ومنضبطًا، مشيرًا إلى أنه يُعرض على النواب للتصويت عليه، بعد أن تنضج تفاصيله بشكل كامل وتُحسم النقاط الخلافية.

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