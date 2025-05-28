مع بدء البعض الصيام في الأيام التسع من ذي الحجة وتحديدا اليوم الثاني منه، فإن الدعاء مشروع ومستجاب في هذه الأيام، وذلك لجمع اليوم الثاني من ذي الحجة بين الصيام، إلى جانب كونه من الأيام العشر، واليوم الثاني من ذي الحجة هو يوم مشهود، كما أن لليوم الثاني من ذي الحجة العديد من الفضائل، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة للصائمين وغيرهم.

حكم صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلت بما ورد في "سنن أبي داود" من حديث إحدى زوجاته رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس من كل أسبوع".

كما رُوي عن السيدة حفصة رضي الله عنها أنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء، وصيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر"، وهو ما رواه كل من أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

مِن آداب إجابة الدعاء:

عن فَضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه، قال: سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاته لم يمجِّدِ الله تعالى، ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عَجِلَ هذا))، ثم دعاه فقال له: - أو لغيره -: ((إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيدِ ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعدُ بما شاء))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1314).

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: المسألة: أن ترفعَ يديك حذو مَنكِبيك، أو نحوهما، والاستغفار: أن تشير بأصبعٍ واحدةٍ، والابتهال: أن تمُدَّ يديك جميعًا؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1321).

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستحبُّ الجوامعَ من الدعاء، ويدَع ما سوى ذلك))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1315).

أدعية نبوية جامعة

(1) (اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)؛ (البخاري حديث 6357).

(2) (اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)؛ (البخاري حديث: 834، 6326).

(3) (اللهم أغِثْنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا)؛ (البخاري حديث: 1014).

(4) (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)؛ (البخاري حديث: 1377).

(5) (اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو؛ فاعفُ عني)؛ (البخاري حديث: 3294).

(6) (اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين)؛ (البخاري حديث: 2932).

(7) (يا رب، لا غنَى لي عن بركتك)؛ (البخاري - حديث: 3391).

(8) (اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي)؛ (البخاري حديث: 5671).

(9) (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)؛ (البخاري حديث: 6306).

(10) (اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا)؛ (البخاري حديث: 6316).

(11) (اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين، وغلَبة الرجال)؛ (البخاري حديث: 6363).

(12) (اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني)؛ (البخاري حديث: 6399).

(13) (اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء)؛ (البخاري حديث: 6347).

(14) (أتوب إلى الله مما أذنبتُ)؛ (البخاري حديث: 5957).

(15) (اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره)؛ (مسلم حديث: 483).

(16) (اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسِلْني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد)؛ (مسلم حديث: 598).

(17) (اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم)؛ (مسلم حديث: 2042).

(18) (اللهم أطعم مَن أطعمني، وأسقِ مَن أسقاني)؛ (مسلم حديث: 2055).

(19) (اللهم مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك)؛ (مسلم حديث: 2654).

(20) (اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني)؛ (مسلم حديث: 2697).

(21) (اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملتُ، ومن شر ما لم أعمل)؛ (مسلم حديث: 2716).

(22) (اللهم أصلِحْ لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر)؛ (مسلم حديث: 2720).

(23) (اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى)؛ (مسلم حديث: 2721).

(24) (اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها)؛ (مسلم حديث: 2722).

(25) (اللهم إني أعوذ بك مِن علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها)؛ (مسلم حديث: 2722).

(26) (اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير)؛ (مسلم: حديث: 2719).

(27) (اللهم إني أعوذ بك مِن زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخَطك)؛ (مسلم حديث: 2739).

(28) (اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك)؛ (مسلم - حديث: 486).

(29) (ربِّ، قِني عذابَك، يوم تبعثُ عبادَك)؛ (مسلم حديث 709).

(30) (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلَق)؛ (مسلم حديث: 2708).

(31) (أعوذ بالله من الفتن؛ ما ظهَر منها وما بطَن)؛ (مسلم ح-ديث: 2867).

(32) (اللهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي مَن تشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ)؛ (مسلم حديث: 770).

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

(33) (اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدِني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيِّئَها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه في يديك، والشرُّ ليس إليك، أنا بكَ وإليك، تباركتَ وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك)؛ (مسلم حديث: 771).

(34) (اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالقَ الحب والنوى، ومنزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته)؛ (مسلم حديث: 2713).

(35) (اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقضِ عنا الدَّين، وأغنِنا من الفقر)؛ (مسلم حديث: 2713).

(36) (اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنَبْتُ، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلَّني، أنت الحي الذي لا يموت، والجنُّ والإنس يموتون)؛ (مسلم حديث: 2717).

(37) (سبحان الله وبحمده، أستغفر اللهَ وأتوب إليه)؛ (مسلم حديث: 484).

(38) (اللهم منزِلَ الكتاب، ومجرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم)؛ (مسلم حديث: 1742).

(39) (اللهم إني أسألك من فضلك)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 440).

(40) (يا حيُّ، يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِحْ لي شأني كله، ولا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترغيب - للألباني - حديث 654).

(41) (اللهم عافِني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني حديث 4245).

(42) (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في دِيني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استُرْ عوَرْاتي، وآمِنْ رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ، ومِن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتالَ من تحتي)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث 4239).

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