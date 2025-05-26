محترفو الدوريات العربية سلاح حلمي طولان في كأس العرب

كأس العرب، يتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان إلى الإعتماد على اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات العربية، من أجل التواجد ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاق منافساتها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة لأن حلمي طولان عقد جلسة مع جهازه المعاون، أحمد حسن مدير المنتخب وممدوح المحمدي المدرب العام وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على منح الفرصة للاعبي مصر المحترفين في الدوريات العربية، ممن هم خارج حسابات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب بقطر

الأسماء المرشحة للإنضمام لمنتخب كـأس العرب

وإتفق طولان مع مساعديه على إستعادة جهود كل من أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي إلى جانب طارق حامد لاعب ضمك السعودي وأحمد حجازي لاعب نيوم

كما يتجه حلمي طولان أيضا إلى إستدعاء اللاعبين المحترفين في أوروبا والبعيدين عن حسابات حسام حسن، مثل أحمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي

محمد شريف لاعب الخليج السعودي، فيتو

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، كان سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

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