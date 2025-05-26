الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محترفو الدوريات العربية سلاح حلمي طولان في كأس العرب

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، فيتو

كأس العرب، يتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان إلى الإعتماد على اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات العربية، من أجل التواجد ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاق منافساتها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا. 

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة لأن حلمي طولان عقد جلسة مع جهازه المعاون، أحمد حسن مدير المنتخب وممدوح المحمدي المدرب العام وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على منح الفرصة للاعبي مصر المحترفين في الدوريات العربية، ممن هم خارج حسابات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب بقطر 

الأسماء المرشحة للإنضمام لمنتخب كـأس العرب

وإتفق طولان مع مساعديه على إستعادة جهود كل من أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي إلى جانب طارق حامد لاعب ضمك السعودي وأحمد حجازي لاعب نيوم 

كما يتجه حلمي طولان أيضا إلى إستدعاء اللاعبين المحترفين في أوروبا والبعيدين عن حسابات حسام حسن، مثل أحمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي 

محمد شريف لاعب الخليج السعودي، فيتو
محمد شريف لاعب الخليج السعودي، فيتو

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، كان سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب مصر الثاني حلمي طولان عصام الحضري أحمد حسن حسام حسن احمد عبد القادر محمد شريف

مواد متعلقة

رغم اعتزاله دوليا، طارق حامد يدخل حسابات منتخب مصر في كأس العرب

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

تفاصيل بطولة كأس العرب 2025.. تنطلق أول ديسمبر على 6 ملاعب قطرية.. الفراعنة في مجموعة نارية.. جوائز مالية ضخمة.. والعراق على رأس قائمة المتوجين باللقب

اكتمال عقد بطولتي كأس العرب في قطر 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

وفاة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتشييع الجنازة غدًا بالغربية

قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

كيف تستعد جسديا وروحيا لرحلة الحج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

مسجد نمرة أحد مساجد الحج الخمسة داخل الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية