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رياضة

فرانس فوتبول تكشف عن موعد ومكان حفل الكرة الذهبية لعام 2025

الكرة الذهبية، فيتو
الكرة الذهبية، فيتو

الكرة الذهبية، كشفت مجلة فرانس فوتبول عن موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025، والذي يشهد تنافس عدد كبير من نجوم الكرة الكرة العالمية، بعد انتهاء المسابقات الأوروبية والمحلية في الدوريات الكبرى.

 

موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2025

 

وأعلنت المجلة الفرنسية المانحة للجائزة الشهيرة، تنظيم حفل البالون دور 2025، يوم 22 سبتمبر المقبل، على مسرح شاتليه بالعاصمة باريس.

 

ومن المقرر أن يشهد الحفل وجود أبرز اللاعبين في العالم، على رأسهم لامين يامال ورافينيا ومحمد صلاح ولاعبين آخرين من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

وحقق اللاعبون المرشحون أرقامًا مهمة رفقة أنديتهم في الموسم الحالي، إذ توج صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ساهم يامال ورافينيا في حصول برشلونة على الثلاثية المحلية هذا الموسم.

 

موقف محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

 

قدم النجم المصري محمد صلاح بداية مرعبة للموسم وكان اللاعب الأفضل في العالم بمسافة كبيرة بفضل أرقامه التهديفية الخارقة رفقة ليفربول.

وسجل صلاح 33 هدفًا وصنع 23 آخرين في جميع المسابقات رفقة ليفربول هذا الموسم، ليقود الريدز للقب البريميرليج التاريخي وهو اللقب رقم 20 في الدوري الإنجليزي ليعادل بالتالي مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وكانت كل المؤشرات تصب في صالح صلاح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، حتى أتى الخروج الصادم من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان ليضعف من حظوظه كثيرًا في الفوز بالجائزة.

فمنذ الخروج أمام باريس، لم يسجل صلاح سوى هدف واحد وصنع آخر في جميع المسابقات، وتراجع مستواه بشدة ويبدو استسلم في سباق الكرة الذهبية.

وكان تحدث صلاح لاعب ليفربول عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة: قال لي وكيلي رامي عباس إنه إذا انتقلت إلى فريق آخر سأفوز بالكرة الذهبية، وبدأت أتساءل هل هو مجنون كيف يرى ذلك عني وأنا لا أراه، ولكن عندما جئت إلى ليفربول، بدأت أقول لنفسي ربما يومًا ما أفوز بالكرة الذهبية وهذا من أجل الشعب المصري، هذا ما أتمناه حقًا.

وأضاف: الأمر ليس في يدي، عندما تأتي من قرية في مصر وأنت طفل، من الصعب أن تحلم بهذا لكن الأمر مختلف الآن، ما زال عمري 32 سنة فقط، شاهد كم لاعب فاز بها بعمر الثلاثين، بالطبع يومًا ما أرغب في الفوز بها ولكن حتى لو لم أحققها مسيرتي ما زالت ناجحة.

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