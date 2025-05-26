أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

كشفت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن السر وراء المكانة الرفيعة التي تحظى بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مؤكدة أنها من أعظم أيام العام التي اجتمع فيها من الفضل ما لم يجتمع في غيرها.

بركات الله في العشر الأوائل من ذي الحجة

وخلال لقائها ببرنامج "حواء" على قناة "الناس"، أوضحت أن الله عز وجل، كما فضّل أماكن بعينها كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكرم الإنسان على سائر خلقه، فقد اختار أيضًا أزمنةً مميزةً يفيض فيها بركاته، وتأتي العشر الأوائل من ذي الحجة على رأس هذه الأزمنة المباركة.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وبيّنت أن هذه الأيام تقع في شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر ذي الحجة، الذي قال الله تعالى فيه: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، كما ورد ذكر هذه الأيام في قوله تعالى: "واذكروا الله في أيامٍ معدودات"، وقد فسّر العلماء هذه الأيام بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة.

وتابعت: "السنة النبوية زادت هذه الأيام بهاءً، إذ قال رسول الله ﷺ: ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، حتى إن الصحابة تعجبوا وسألوا: ولا الجهاد؟، فأجاب النبي: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء".

وشددت على أن هذه الأيام هي موسم ذهبِيّ للذكر والتقرب إلى الله، يُستحب فيها الإكثار من التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، كما أن يوم عرفة – أحد أيام هذه العشر – يُعد أعظم أيام العتق من النار، ويكفّر صيامه ذنوب سنتين.

وختمت مؤكدة أن الله تعالى قد عظّم شأن هذه الليالي حتى أقسم بها في القرآن الكريم بقوله: "والفجر وليالٍ عشر"، مما يدل على قدرها العظيم، داعيةً المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية بكثرة الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة.

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