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دين ودنيا

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة المقبلة للتوعية بمنزلة العشر الأوائل

 حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣٠ مايو ٢٠٢٥م، الموافق ٣ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ بعنوان: "فضائل العشر من ذي الحجة".

 

موضوع خطبة الجمعة القادمة 

 وقد أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (التوعية بفضيلة ومنزلة العشر الأوائل من ذي الحجة، وضرورة اغتنام مواسم الخيرات).

 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وفي سياق متصل تحدث الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن فضل وثواب العشر الأوائل من ذي الحجة، قائلا إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد أنّها خير الأيام التي يعمل فيها الإنسان الأعمال الصالحة ويحصي الثواب أضعافا.

واستشهد عمران خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أفضل الأعمال الصالحة على سائر أيام السنة هي في الـ10 الأوائل من ذي الحجة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّ كل عمل صالح يستطيع أن يقدمه الإنسان في هذه الأيام سيكون ثوابه مضاعفًا من أي ثواب في الأيام الأخرى، فهي الأيام التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر.

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