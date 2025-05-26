الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

بدءا من الغد، انكسار الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة شديدة  الحرارة، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض يوم غد الثلاثاء، بقيم تتراوح من 8: 9 درجات مئوية، لتسجل السواحل الشمالية 24: 25 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 30: 31 درجة مئوية وجنوب البلاد من 31: 32 درجة مئوية.

 

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الاثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتصل لذروتها ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 27

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