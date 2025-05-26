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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين شخصين بالقاهرة.

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وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية طرفي المشاجرة، وتبين أنهما شقيقان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب خلافات على الميراث.

تم ضبط الطرفين، وتبين عدم وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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