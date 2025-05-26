نفوق 8 مواشي وحصان وأغنام في حريق شب داخل 5 حظائر بالدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في 5 حظائر مواشي بعزبة الطين التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، ونتج عنه نفوق ماشية وأغنام ولا تزال محاولات السيطرة مستمرة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزارع مواشي بعزبة الطين في منية النصر في الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإطفاء والأجهزة التنفيذية بمركزي الكردي ومنية النصر ولا تزال المحاولات مستمرة للسيطرة علي الحريق.

أسفر الحادث إلي الآن عن نفوق 8 رووس مواشي وحصان وعدد من الأغنام في 5 حظائر مواشي بعزبة الطين.

وبالفحص المبدئي تبين أن أحد الأشخاص كان قد أضرم النيران في أرض غلة ومع الهواء تطايرت النيران وطالت حظائر الماشية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للعرض علي النيابة العامة.

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