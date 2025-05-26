حماس عن مجازر الاحتلال واقتحام المسجد الأقصى: فجور صهيوني

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في غزة ويحاول التغطية على جرائمه بتصريحات مراوغة وكاذبة.

وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ فجر اليوم مجازر مروعة بحق العائلات النازحة في أماكن لجوئها أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء.

كما أوضحت الحركة حماس، أن استهداف مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج ومنزل عائلة عبد ربه شرق جباليا يعكس ذروة الفجور الصهيوني، وأن استهداف مدرسة تؤوي نازحين يؤكد مضي الاحتلال في سياسة الأرض المحروقة وتفريغ القطاع من سكانه.

وأعربت حماس عن أسفها لمواقف الحكومات العربية والإسلامية، قائلة “لا تزال دون مستوى الحدث ولم تتجاوز مربع الإدانة الكلامية”.

وتابعت: الاقتحام السافر للمتطرف إيتمار بن غفير مع مجموعات مستوطنين لباحات الأقصى انتهاك لقدسية ومكانة المسجد ومحاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد.

وحذرت حركة حماس من محاولات الاحتلال التنصل من مسؤوليته عن جريمة اغتيال الأطفال التسعة من عائلة النجار.

وشددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الادعاء الكاذب بعدم وجود معطيات حول الحادثة، والتذرع بفتح تحقيق.

كما أكدت أن كل الشواهد السابقة أثبتت كذب هذا العدو، وأن تحقيقاته المزعومة ليست سوى ذرائع للتنصل من جرائمه المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء.

وكانت أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن سياسيين إسرائيليين أن استشهاد أبناء الطبيبة آلاء النجار، وسكوت إسرائيل قد يشكل نقطة تحول بالحرب.

وأوضح المسؤولون: الشرعية الدولية لعمليات الجيش بغزة انتهت واستمرارها قد يتسبب بعزل سياسي لإسرائيل.

وتابعوا: استمرار الحرب قد يجر عقوبات اقتصادية على إسرائيل وربما يدعو مجلس الأمن لوقفها.

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