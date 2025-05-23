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رياضة

كواليس تغيير شكل كأس دوري أبطال أفريقيا

نسخة دوري أبطال أفريقيا
نسخة دوري أبطال أفريقيا بين الماضى والحاضر

كشف لوكاس سبتمبر، مدير الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أسباب تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الخميس، تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وحسب ما ذكره لوكاس سبتمبر في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية: “اتصل بي بعض أعضاء الكاف قائلين، لا بد من تغيير شكل المجسم، إنه صغير جدًا وسيئ، لهذا قمنا بأشهر من البحث لإيجاد الشكل المثالي”.

وتابع في تصريحاته: في السابق كانوا يحملون اللقب بيد واحدة، ولكن في الوقت الحالي يجب عليهم أن يحصلوا على عضلات كبيرة ليقوموا بذلك.

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من كأس دوري أبطال إفريقيا سيتم تسليمها للفائز في النهائي المقبل الذي يجمع بين فريقي بيراميدز وصن داونز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين الفريقين غدًا السبت 24 مايو بجنوب إفريقيا في ملعب لوفتوس، بينما ستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأحد 1 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

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