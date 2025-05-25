غدًا، إغلاق باب التقديم لوظائف في مجال تربية الدواجن بالأردن

تغلق وزارة العمل غدًا الإثنين باب التقديم لوظائف في المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة في مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت وزارة العمل الخميس، توفير 10 فرص عمل بمهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل في إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة في مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

رابط وخطوات التقديم

ودعت "الوزارة"، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال،الدخول على الرابط التالي هــــــنــا.

وبدأ تقديم البيانات المطلوبة،وذلك من يوم الخميس الموافق 22-5-2025، ولمدة 5 أيام.

فرص عمل في الخارج

وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في هذه الفرص: أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل في مزرعة دواجن، وان يكون لائق صحيا وجسديا وعقليا ولا يعاني من أي مشاكل خلقية أو صحية، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020، حتى 31-5-2021.

وأوضحت أن الراتب 290 دينار أردني كل شهر،وينطبق عليه قانون العمل الأردني الخاص بالإجازات السنوية والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي وغيرها.

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