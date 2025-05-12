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رياضة

موعد اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2025

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2025

اختبارات الناشئين 2025، يواصل قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، استقبال اللاعبين الجدد في اختبارات الناشئين موسم 2025-2026 بملعب النادي بجهاز الرياضة العسكري.

وأعلن قطاع الناشئين بـ نادي طلائع الجيش في وقت سابق عن مواعيد اختبارات الناشئين 2025 من مواليد 2005 حتى 2017 بمقابل 150 جنيها للاستمارة.

وتقام اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش على ملعب النجيل الصناعي بالنادي وعنوانه كوبري الفنجري أمام دار المشاة.

ويلتزم المتقدم للاختبارات بنادي طلائع الجيش إحضار شهادة صحية معتمدة بختم النسر من أقرب مستشفى حكومي قبل الدخول في اختبارات الناشئين.

وتشهد اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش كل موسم إقبالا كبيرا من أجل الانضمام لصفوف قطاع الناشئين بالنادي العسكري.

وتقام اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش مقسمة علي عدة مراحل من أجل الكشف عن المواهب الجديدة.

مواعيد اختبارات نادي طلائع الجيش للناشئين

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