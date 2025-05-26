رئيس الوزراء يتابع مستجدات ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الترتيبات لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة، محمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة.

تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصري

وجدد رئيس الوزراء تأكيد التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وصولا لتنفيذ احتفالية ضخمة لافتتاح المتحف المصري، تليق بحجم هذا الحدث العالمي المهم، وبما يعكس عراقة وتاريخ وحضارة الدولة المصرية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ما تمثله احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير من أهمية خاصة، وذلك بالنظر لتكاملها مع جهود الدولة لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر لزيارة مختلف مقاصدها السياحية، لافتا إلى ما يحظى به افتتاح المتحف المصري الكبير من اهتمام من جانب المتابعين من مختلف أنحاء العالم، هذا المتحف الذي يحوي كنوز الحضارة المصرية، ويحكي تاريخها العريق، وهو ما يجعله نقطة جذب على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا لعدد من الترتيبات والاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وما تتضمنه أجندتها من فعاليات وفقرات مقترحة، تعكس تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها.

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