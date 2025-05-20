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أخبار مصر

زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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 أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر دخول الزائرين لزيارة المناطق المفتوحة بالمتحف، وذلك ضمن التشغيل التجريبي لقاعات العرض.

 

أسعار تذاكر دخول الزائرين للمتحف المصري الكبير

 وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار التذاكر التي يتم العمل بها حتى موعد فتح التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر في الـ3 من يوليو المقبل تصل إلى 200 جنيه للزائر المصري، وتصل إلى ما يعادل 25 دولارا للزائرين غير المصريين وذلك للدخول خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل غير الرسمية تصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

 

زيادة أسعار تذاكر دخول الزائرين غير المصريين

 وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير أنه فيما يتعلق بأسعار التذاكر التي يتم العمل بها اعتبارا من يوم الجمعة 4 يوليو المقبل، حيث ستصل أسعار تذاكر الزائرين المصريين إلى 200 جنيه خلال مواعيد العمل الرسمية، فيما سيتم زيادة أسعار دخول الزائرين غير المصريين من 25 إلى ما يعادل 30 دولارا للفرد.

وتابعت الهيئة إلى أن أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية ستصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز ٣٥ فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

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