الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا التهم شقة بالسيدة زينب

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يعاين رجال المعمل الجنائي حريق نشب داخل شقة سكنية في السيدة زينب دون وقوع أي إصابات.


ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بالسيدة زينب 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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