وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان تطوير فندق نزل الشباب بالمنصورة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التطوير بفندق نزل الشباب بتكلفة 135 مليون جنيه.

رافق وزير الشباب ومحافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب،

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة لاعمال تطوير المرحلة الأولى والتي تمت في وقت قياسي، وإضافة أنه سيتم علي الفور البدء في أعمال التطوير للمرحلة الثانية والتي تشمل المدرجات والإضافة والمقصورة الرئيسية للملعب.

دعم الدولة للاندية الجماهيرية الكبيرة

وأكد وزير الرياضة على دعم الدولة للاندية الجماهيرية الكبيرة مثل نادي المنصورة للاستمرار في المنافسة نظرًا لأن نادي المنصورة أخرج العديد من نجوم كرة القدم في معظم أندية مصر وفي المنتخب القومي، وأضاف أنه فور الانتهاء من تطوير ملعب استاد المنصورة سيتم تعيين مجلس امناء لإدارة الاستاد تحت إشراف محافظ الدقهلية كما سيتم إعاشة لمدير استاد المنصورة باستاد القاهرة للتعرف على طريق إدارة الملعب في الفترة المقبلة.



ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية الشكر لاستجابة وزير الشباب والرياضة لطلبات أهالي الدقهلية بضرورة تطوير ملعب كرة القدم باستاد المنصورة لإقامة البطولات والمباريات الهامة في دوري المحترفين حتى يتمكن فريق المنصورة من الصعود مرة أخرى للدوري الممتاز.

وأضاف مرزوق أن المتابعة اليومية لأعمال التطوير التي تمت بناء على دراسات واستشارات جامعة المنصورة هي السر في إنهاء أعمال تطوير في وقت قياسي وبمواصفات عالمية.



وأشار محافظ الدقهلية إلى البدء في أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة بعدما توقف العمل فيها منذ عدة سنوات وهو مطلب لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح ملعب إستاد المنصورة بالمرحلة الأولى والذي شهد العديد من الفقرات الرياضية والغنائية والفنية المختلفة.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقدا لقاء مفتوحا مع الكيانات الشبابية بالدقهلية من داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب طارق عبدالهادي، والنائب مكرم رضوان، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من وكلاء وزارات الشباب والرياضة.

وأكد " مرزوق " أن شباب الدقهلية هم السد المنيع وسواعد البناء لهذه المحافظة واطلقنا العديد من المبادرات الشبابية ( مثل المنصورة جميلة بشبابها ) وغيرها، وشكري وتقديري لنائب المحافظ ممثل الشباب بالدقهلية الذي استطاع أن يجمع كل هذه الكيانات تحت مظلة واحدة من أجل المشاركة في تطوير المحافظة.

محافظ الدقهلية وجدت في شباب الدقهلية الوعي الكامل

وقال محافظ الدقهلية وجدت في شباب الدقهلية الوعي الكامل والحرص على المشاركة في بناء المحافظة من خلال المبادرات الشبابية، ففي كل مبادرة نطلقها أجد جمع غفير من الشباب يعمل بدون كلل أو ملل يعمل بحب وإخلاص لهذه المحافظة وللوطن، وأضاف نحن اليوم في عيد حقيقي لنجني ثمار جهد وتعب وحلم طال انتظاره وهو افتتاح ملعب استاد المنصورة، والذي يمثل رمزًا رياضيا لأبناء الدقهلية وسيتم استضافة كافة مباريات الدوري عليه.

وأوضح " المحافظ " أنه مدرك تمامًا لحجم ومسئوليات وتحديات وزير الشباب والرياضة من أجل تقديم كافة الخدمات الرياضية للشباب، والتي تحتاج إلي عمل ليل نهار وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة والعمل علي حل كافة المشاكل المتراكمة في قطاع الرياضة.

تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي

وخلال اللقاء، تبادل محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة الحديث مع الشباب حول القضايا التي تهمهم، واستمعا إلى مقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي داخل مراكز الشباب والمؤسسات المجتمعية، مشيدان بوعي شباب المحافظة ودورهم في تعزيز التنمية المحلية.

ودعى محافظ الدقهلية جميع المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون والتكامل مع هذه الكيانات، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، فهم شركاء حقيقيون في رسم ملامح المستقبل، وبهم نثق أن الغد سيكون أفضل، فهم بناة الحاضر وأمل المستقبل وبهم وابداعاتهم تنهض الأمم.

الشباب في صدارة أولويات الدولة

وأكد محافظ الدقهلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضع الشباب في صدارة أولويات الدولة، ويوجّهنا دائمًا إلى خلق قنوات تواصل مباشرة وفاعلة معهم في جميع المحافظات، ولنا في قيادتنا الرشيدة القدوة والمثل الأعلى ونسير على خطاه.

الدقهلية العريقة أنجبت لمصر المتميزين في مختلف المجالات

من جهته أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء والنقاش مع الكيانات الشبابية من أبناء الدقهلية العريقة، التي أنجبت لمصر المتميزين في مختلف المجالات والقطاعات وأعلام يذكرهم التاريخ، مؤكدا على تقديره لجهود محافظ الدقهلية الملموسة والمتميزة في مختلف القطاعات بالدقهلية.

وأكد الوزير أن اللقاءات الحوارية مع الشباب أصبحت أداة حقيقية لصياغة السياسات وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن اللقاءات الحوارية لم تعد مجرد فعاليات رمزية، بل منصات تفاعلية نستمع من خلالها مباشرة إلى أفكار وطموحات الشباب، ونعمل على تحويلها إلى واقع ملموس، لافتًا إلى أن ملتقيات الحوار الوطني الشبابي تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر، ونسعى لأن تكون مخرجاتها جزءًا من خطط العمل على أرض الواقع.

وأضاف نحن نعمل على تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، تضم أنشطة رياضية وثقافية وتكنولوجية، تُمكّن الشباب من التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم"، موضحًا أن ما يشهده قطاع الشباب في مصر من تطور هو نتاج دعم القيادة السياسية ورؤية متكاملة لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التي تستهدف بناء قدرات الشباب، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتابع وزير الشباب نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على توفير المساحات والفرص التي تمكّن الشباب من الإبداع والمشاركة في مختلف القطاعات"، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من حوار مفتوح هو نموذج لما نريده من تواصل حقيقي، ومشاركة فعالة، ونتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة بيئة خصبة لتمكين الشباب، ونشهد اليوم نتائج هذا التمكين في مختلف المجالات، من ريادة الأعمال إلى السياسة والعمل المجتمعي.

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