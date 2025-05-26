المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة في الجمالية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته سلاح ناري، دون الحصول على ترخيص بمنطقة الجمالية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم ع.ا عاطل أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، كما أحرز ذخائر وطلقتين مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

ضبط عاطل بتهمة حيازة سلاح

وكان قسم شرطة الجمالية تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة سلاح ناري وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين ان له معلومات جنائية.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على لفافات تحوي جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري وطلقتين مما تستخدم عليه ومبلغ نقدي وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والسلاح والطلقتين للدفاع عن تجارته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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