السبت 24 مايو 2025
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى مياه ترعة بأسوان

جثة, فيتو
جثة, فيتو

لقى شاب مصرعه غرقًا، مساء اليوم السبت، فى ترعة العطواني بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق شاب فى الترعة 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بتعرض شاب للغرق فى ترعة العطوانى بقرية الرديسية بمركز إدفو، يدعى أشرف سعد محمد، 19 سنة.

وتم انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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​ أسوان ترعة غرق إدفو النيل

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