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حوادث

إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه

إحباط محاولة تشكيل
إحباط محاولة تشكيل عصابى خطير لجلب 900 ألف قرص ترامادول

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، إحباط محاولة تشكيل عصابي خطير لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه.

 

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من توجيه ضربة نوعية لتشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 7 عناصر جنائية.

وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا جلب كميات ضخمة من الأقراص المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع تحركاتهم، وأسفرت الجهود عن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

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وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهمين على 900 ألف قرص مخدر من عقار الترامادول، و5 سيارات، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 150 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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