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رياضة

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، يستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الفرنسي، يوم 5 يونيو المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا 

 ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس الموافق 5 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

فيما أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، قائمة الفريق التي ستواجه فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي ستقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا في شتوتجارت.

وشهدت قائمة إسبانيا عودة فرانشيسكو إيسكو قائد فريق ريال بيتيس، وأيضًا تواجد جافي لاعب فريق برشلونة للمرة الأولى منذ عام 2023.

تشكيل القائمة

القائمة شهدت تواجد سداسي برشلونة، لامين، كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو وفيرمين لوبيز، ومدافع ريال مدريد ديان هويسين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، وأليكس ريميرو.

الدفاع: بيدرو بورو، أوسكار مينجويزا، لو نورماند، فيفيان، كوبارسي، هويسين، جريمالدو، كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، جافي، فيرمين، إيسكو، باينا، فابيان.

خط الهجوم: لامين، نيكو ويليامز، يريمي بينو، داني أولمو، سامو، موراتا وأويارزابال.

أبرز المستبعدين عن القائمة:

إريك جارسيا، لاعب برشلونة.

راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد.

فيران توريس، لاعب برشلونة.

رودري، لاعب مانشستر سيتي.

خوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول.

إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة.
 

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

 جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيلتقي نظيره البرتغال، يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال، بالفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والمقرر إقامتها يوم 8 يونيو المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

بينما الخاسران من كلا المواجهتين، سيلتقيان في مواجهة حسم المركز الثالث والرابع، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

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