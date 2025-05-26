الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

الراتب يصل لـ 150 ألف جنيه شهريًا، بدء اختبارات المتقدمين للعمل بشركة سعودية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

 أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في القطاع الهندسي بشركة الاستشارات السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفتحت باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل في "الشركة".

 

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

 وأكد جبران أن هذه الاختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها وزارة العمل  للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

 

مميزات الفرص الجديدة

 ومن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يصل إلى 11 ألف ريال سعودي كل شهر، وتقوم الشركة بدفع بدل سكن 25% من الراتب الأساسي شهريا- وبدل انتقال، ومكافآت نهاية خدمة، وتأمين طبي، وتذاكر سفر سنويًا، ومميزات أخرى.

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