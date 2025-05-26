مشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة"، دعم ثلاثي أوروبي لبرنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم

أقيم اليوم الحفل الختامي لمشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم" في إطار برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، ويتم تنفيذ هذا المشروع بواسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويعكس هذا الحدث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “من خلال تمكين النساء في الفيوم بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهن وتوسيع مهاراتهن، فإننا لا نستثمر في الأفراد فحسب، بل نقوّي المجتمعات أيضًا. وتحت مظلة برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، يجسد مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الفيوم كيف يمكن للشراكات الشاملة أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للنساء كمحركات للتحول الاقتصادي، وهو ما يعدّ عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وبناء القدرة على الصمود، وهو جوهر أمر تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر”.

من جانبه، قال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط: “يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والحكومة المصرية لتعزيز فرص الحصول على التدريب وتوفير فرص عمل للسيدات اللاتي يعملن في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار التوسعات المستمرة في شبكة معالجة مياه الصرف الصحي في الفيوم. هذا الاستثمار سيؤدي إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 900 ألف شخصًا يعيشون في الفيوم عبر 6 مدن، كما سيسهم في الحد من تلوث بحيرة قارون، إحدى أكبر البحيرات في البلاد، ومصدر المياه العذبة الحيوي للنشاط الاقتصادي في المحافظة”.

دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة

وذكر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كلمته الافتتاحية: “إن هذا المشروع يعد أحد النماذج الرائدة التي تعكس التزامنا في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.. إن إيماننا العميق بدور المرأة ليس مجرد توجه، بل هو مبدأ استراتيجي نعمل من خلاله على دمج المرأة في منظومة التنمية، ليس فقط كمستفيدة من الخدمات، ولكن كشريك فاعل في تطوير المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

من خلال الحدث، تم تسليط الضوء على نتائج المشروع الذي قام بتمكين السيدات في عشر قرى بمحافظة الفيوم، معززا مشاركتهن الاقتصادية في سلاسل قيمة رئيسية مثل الزراعة، والمزارع السمكية، والدواجن، والتمور، والحرف اليدوية. وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين من قبل شركتي "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب NSCE" و"إم إف ستراتجي MF Strategy"، وقدم تدريبات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريب الفني، والإرشاد، وربطهن بالأسواق، مما ساهم في إطلاق أو تحسين أكثر من 70 مشروعًا بقيادة نسائية.

وركزت المرحلة الثانية من المشروع على تأهيل أكثر من 200 سيدة بالمعرفة في إدارة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، وتغير المناخ. كما تم تدريب 450 سيدة على مهارات فنية في مجالات مثل تربية الدواجن، والحياكة، وتدوير مخلفات النخيل، والتسويق الرقمي. وتضمنت النتائج الرئيسية للمشروع: زيادة في ربحية المشروعات بنسبة 77%، كما أفاد 69% من المشاركات بزيادة في رأس المال، وارتفاع متوسط حجم المبيعات بنسبة 25%.

دمج المرأة في جهود تطوير البنية التحتية

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج أوسع ممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى دمج المرأة في جهود تطوير البنية التحتية، لضمان تحقيق منافع شاملة ومستدامة للنساء ومجتمعاتهن من خلال هذه الاستثمارات.

ويُعد هذا المشروع أيضًا جزءًا من مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتوسعات الصرف الصحي في الفيوم، حيث قدّم البنك في عام 2017 قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم من أجل تطوير وتوسعة خدمات الصرف الصحي. وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك من خلال قرض بقيمة 172 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمارية بقيمة 30 مليون يورو من مرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين يورو للدعم الفني.

استمرار التمكين لما بعد انتهاء المشروع

وأكد كامل غطاس، السكرتير العام لمحافظة الفيوم: “أثبتت نساء الفيوم أنه مع توفير الدعم المناسب، يمكنهن إحداث تغييرات اقتصادية حقيقية. ودورنا كحكومة محلية هو ضمان استمرار هذا التمكين لما بعد انتهاء المشروع”.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قائلًا: “يعد هذا المشروع أحد المبادرات الرائدة التي نفُذت في إطار مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والهادفة إلى دعم مشروعات توسعات الصرف الصحي في 57 قرية بمحافظة الفيوم، بما يسهم في تحسين نوعية مياه بحيرة قارون، والحفاظ على الموارد البيئية الهامة للمحافظة”.

وخلال الفعالية، شاركت رائدات الأعمال قصص نجاحهن من خلال عروض مباشرة أوضحن فيها كيف بدأن أو طورن مشاريعهن الخاصة.

كما تضمن الحدث معرضًا للمنتجات التي صنعتها المستفيدات من المشروع، وفرصًا للتواصل مع ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية، وذلك لضمان استدامة أثر المشروع.

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